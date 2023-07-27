أُوقف أثناء ترويجه المخدّرات بالجرم المشهود.. وهذا ما ضُبط معه!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية.

بتاريخ 15/07/2023، وبعد عملية رصد وتعقّب، قامت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية بتوقيف المدعو:

ع. ج. (مواليد عام 2004، سوري الجنسية) حسب أقواله،

بالجرم المشهود أثناء ترويجه المخدّرات على متن دراجة آلية نوع “لاندي” لون أسود دون لوحات- تبيّن أنّها مسروقة-. وبتفتيشه، تم ضبط:

10 علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين.

36 كيس نايلون شفاف بداخله مادة السالفيا.

21 كيس نايلون شفاف بداخله مادة الماريجوانا.

41 كيس نايلون شفاف بداخله مادة حشيشة الكيف.

مبلغ مالي وهاتف خلوي.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.