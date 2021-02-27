إبرام صفقة امتياز تشغيل محطة الحاويات في مرفأ طرابلس

ابرمت مجموعة “CMA CGM” الفرنسية ، صفقة استحواذها من شركة “GULFTAINER” على امتياز تشغيل محطة الحاويات في مرفأ طرابلس.

وكانت “GULFTAINER ” فازت بهذا الامتياز في العام 2013 ولمدة 25 عاما.

أن هذه الصفقة ابرمت مع مجموعة “عماطوري وميقاتي” المالكة للقسم المتبقي من هذا الامتياز دون أن تشير إلى قيمتها ، علما ان “CMA CGM” كانت استحوزت في فترات سابقة على القسم الأكبر من هذا الامتياز.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة الحاويات في مرفأ طرابلس مجهزة برافعتين جسريتين (Shore Gantry Cranes) لتشغيل بواخر الحاويات.

ويذكر ان “CMA CGM” ضاعفت في المدة الاخيرة من عدد خطوطها العاملة مع مرفائي بيروت وطرابلس.