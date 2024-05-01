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إبراهيم: تحية للكادحين الساعين وراء لقمة العيش في لبنان

منذ 6 دقائق
اللواء عباس إبراهيم

اللواء عباس إبراهيم

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وجّه اللواء عباس إبراهيم التحية للعمال في عيدهم، وكتب للمناسبة على صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “في يوم العمال، تحية للكادحين الصابرين الصامدين الساعين وراء لقمة العيش في لبنان والاغتراب في هذه الظروف الصعبة. بعرق جبينهم يغسلون وجه الدنيا، وعلى أكتافهم يحملون الأرض ويحمون الإنسانية بسواعدهم ويسيّجون حدود الوطن. يا عمّال لبنان والعالم كل عام وأنتم بألف خير”.

 

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