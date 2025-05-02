إبراهيم كنعان أطلع الرئيس بري على نتائج لقاءاته في واشنطن

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي وضعه في أجواء زيارته لواشنطن ولقائه مع الادارة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدولي.

كما تم عرض للملفات الإصلاحية التشريعية التي هي على جدول أعمال لجنة المال حالياً وتلك التي ستناقش في المرحلة المقبلة.

وقال كنعان عقب اللقاء: “وضعت دولة الرئيس، في أجواء زيارتي واشنطن ومشاركتي باجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كما لقاءاتي مع مسؤولين في الادارة الأمريكية”.

اضاف :”لمست اهتماماً كبيراً بالملف اللبناني لاسيما بالقرارات والخطوات اللبنانية الأخيرة على الصعيدين الإصلاحي المالي والعسكري، و تمّ تأكيد وجوب تنفيذ القرار 1701 كاملاً من الجانبين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتثبيت الاستقرار بالداخل اللبناني”.

وختم كنعان: ” بشأن الإصلاحات المالية فالعمل جار لاستعادة الثقة من خلال، ليس فقط اقرار القوانين المحالة، انما من خلال تطبيقها لاسيما على صعيد التدقيق المالي المطلوب وتوزيع المسؤوليات والالتزامات ومعالجة قضية استرداد الودائع المحجوزة في المصارف منذ اكثر من 5 سنوات”.

وزيرة الشؤون الاجتماعية

كما التقى الرئيس بري وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا متصلة بوزارة الشؤون الإجتماعية.

حبيب افرام

وإستقبل رئيس المجلس، رئيس الرابطة السريانية في لبنان حبيب إفرام، وبحثا في المستجدات السياسية.

نادي التضامن – صور

كما استقبل رئيس المجلس رئيس نادي التضامن صورالدكتور جهاد قنديل مع وفد من النادي اذي قدم له درعا تقديرية.

الامتحانات الرسمية

على صعيد آخر، تابع الرئيس بري تحرك الطلاب الثانويين بالشأن المتصل بالإمتحانات الرسمية، ولهذه الغاية أوفد مستشاره الإعلامي علي حمدان الذي التقى وفدا من الطلاب ناقلا اليهم إهتمام رئيس المجلس بمطالبهم التي سوف يتابعها مع وزيرة التربية ريما كرامي.