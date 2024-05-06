إبراهيم كنعان: أين الهبة الأوروبية بمستنداتها وشروطها؟

أكد النائب إبراهيم كنعان، اليوم الاثنين، أنه “بعيداً عن السجال الدائر حول الهبة الأوروبية، الحكومة ملزمة بحسب المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية باتخاذ قرار قبول أي هبة تتخطى قيمتها 250 مليون ليرة أو رفضها بقرار من مجلس الوزراء”.

وأضاف، في منشور على حسابه عبر “اكس”: “كما أن صلاحية الحكومة غير مطلقة في هذا المجال، إذ تحدّها المصلحة الوطنية العليا وأي تعارض مع هذه المصلحة يحتّم على الحكومة رفض هذه الهبة”.

وسأل كنعان: “فأين الهبة الأوروبية بمستنداتها وشروطها بما فيها تلك المتعلقة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم أو برمجتها، وأين الحكومة مجتمعة منها؟!”.