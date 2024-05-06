الأثنين 27 شوال 1445 ﻫ - 6 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إبراهيم كنعان: أين الهبة الأوروبية بمستنداتها وشروطها؟

منذ 31 دقيقة
النائب إبراهيم كنعان

النائب إبراهيم كنعان

A A A
طباعة المقال

أكد النائب إبراهيم كنعان، اليوم الاثنين، أنه “بعيداً عن السجال الدائر حول الهبة الأوروبية، الحكومة ملزمة بحسب المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية باتخاذ قرار قبول أي هبة تتخطى قيمتها 250 مليون ليرة أو رفضها بقرار من مجلس الوزراء”.

وأضاف، في منشور على حسابه عبر “اكس”: “كما أن صلاحية الحكومة غير مطلقة في هذا المجال، إذ تحدّها المصلحة الوطنية العليا وأي تعارض مع هذه المصلحة يحتّم على الحكومة رفض هذه الهبة”.

وسأل كنعان: “فأين الهبة الأوروبية بمستنداتها وشروطها بما فيها تلك المتعلقة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم أو برمجتها، وأين الحكومة مجتمعة منها؟!”.

    المزيد من أخبار لبنان

    زياد مكاري
    وزير الإعلام: نريد للبنان أن يكون مرجعاً للإعلام في الوطن العربي
    مسيرات تابعة لحزب الله
    حزب الله ينفذ هجوماً بالمسيرات على موقع للجيش الإسرائيلي في المطلة
    المطران عودة
    المطران عودة: البطولات ليست باستغلال خيرات لبنان أو وضع خطط لا تطبق

    الأكثر قراءة

    عناصر من قوى الأمن
    تطور هام بفضيحة التيك توك.. تعميم صورة مشتبه به رئيسي في الشبكة الإجرامية
    أوجيرو
    بعد فضيحة التيك توك في لبنان.. نصائح هامة من أوجيرو
    خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
    تولى ملف لبنان سابقاً.. تفاصيل خطيرة عن عمالة قائد بالحرس الثوري الإيراني لأميركا