الجمعة 18 ربيع الأول 1444 ﻫ - 14 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إبراهيم كنعان: إدارة عائدات النفط والغاز لا يجب ان تكون كما اعتدنا في لبنان

منذ 23 دقيقة
النائب إبراهيم كنعان

النائب إبراهيم كنعان

A A A
طباعة المقال

كشف رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان عبر الجديد بعض بنود اقتراح قانون إنشاء صندوق سيادي، مشيرا الى ان “سنعمل من خلال لجنة المال التي ارأسها لاقرار الصندوق السيادي للوصول الى قانون عصري وعلمي وسأدعو الى جلسة بهذا الخصوص في الأيام المقبلة”.

ولفت كنعان الى ان “واردات النفط والغاز ستنتظم ضمن مرجعية مستقلة وحوكمة سليمة من خلال قواعد لا ترتكز على اطفاء دين وتغطية هدر وعجز، بل بالذهاب الى الادخار والحفاظ على الأصول والمساهمة في الانماء الاقتصادي”.

وشدد على ان “ادارة عائدات النفط والغاز لا يجب ان تكون كما اعتدنا في لبنان من هدر وفساد والصندوق السيادي يجب ان ينضم لمبادىء سانتياغو العالمية في المسائلة والمكاشفة والشفافية والرقابة “.

    المزيد من أخبار لبنان

    ماريو عون
    ماريو عون: باسيل شخص متعجرف ولديه قوة في اقناع الرئيس عون
    وزير الخارجية عبدالله بوحبيب
    بو حبيب: عبء النزوح كبير علينا
    ميشال عون
    مصادر بعبدا: عون لن ينتظر حتى 31 تشرين الأول!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يسجل مستوى قياسياً جديداً!
    اللواء عباس إبراهيم خلال استقباله وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية
    اللواء إبراهيم يبشر اللبنانيين.. مليون جواز في هذا الموعد!
    الدولار
    الدولار بعد 31 تشرين... ماذا ينتظرنا؟