إبراهيم كنعان: إدارة عائدات النفط والغاز لا يجب ان تكون كما اعتدنا في لبنان

كشف رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان عبر الجديد بعض بنود اقتراح قانون إنشاء صندوق سيادي، مشيرا الى ان “سنعمل من خلال لجنة المال التي ارأسها لاقرار الصندوق السيادي للوصول الى قانون عصري وعلمي وسأدعو الى جلسة بهذا الخصوص في الأيام المقبلة”.

ولفت كنعان الى ان “واردات النفط والغاز ستنتظم ضمن مرجعية مستقلة وحوكمة سليمة من خلال قواعد لا ترتكز على اطفاء دين وتغطية هدر وعجز، بل بالذهاب الى الادخار والحفاظ على الأصول والمساهمة في الانماء الاقتصادي”.

وشدد على ان “ادارة عائدات النفط والغاز لا يجب ان تكون كما اعتدنا في لبنان من هدر وفساد والصندوق السيادي يجب ان ينضم لمبادىء سانتياغو العالمية في المسائلة والمكاشفة والشفافية والرقابة “.