إبراهيم كنعان: الثقة بالدولة تُستعاد باستعادة حقوق المواطنين

زار النائب ابراهيم كنعان وزير الصحة ركان نصر الدين وعرض معه للواقع الصحي في المتن الشمالي عموما، وحاجات مستشفيات القضاء، فضلاً عن قضية الأدوية.

واعتبر كنعان أنه “في الوقت الذي يبدو فيه اللبنانيون عموماً، والمتنيون خصوصاً بأمس الحاجة الى من يتابع أمورهم ويدافع عن حقوقهم لا عن مقاعده، ويختصر هذا البعض الهموم بهمومه السلطوية الفارغة من أي مضمون بينما المطلوب اليوم في كل القطاعات الصحية والبلدية والانمائية تأمين حقوق الناس لاستعادة الثقة بالدولة وممثليها”.

وأشار كنعان الى أن “البحث تركز أيضاً على تعزيز قدرات مستشفى ضهر الباشق الحكومي، والمستشفيات الخاصة، لتقوم بواجبها والالتزامات المطلوبة، خصوصاً ان من واجب الحكومة كحد أدنى تجاه المواطن تأمين الاعتمادات اللازمة في الاستشفاء والدواء، وهو ما سيكون مدار متابعة من قبلنا في مجلس النواب مع وزير الصحة متنياً وفي كل لبنان من خلال موازنة ٢٠٢٦”.

كما زار كنعان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وبحث معه في تسهيل العمل البلدي وتحريره من المعوقات التي تعترضه، خصوصاً بعد صدور قانون تمكين البلديات ومع قرب بدء توزيع مستحقات البلديات من الهاتف الخلوي التي تساعد في تنمية المناطق، لاسيما في قرى وبلدات المتن الشمالي.

وأكد كنعان متابعة هذه المسائل وغيرها المتعلقة بقوى الأمن وإمكاناتها في المتن الشمالي مع وزير الداخلية في المرحلة المقبلة.