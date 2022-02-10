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إبراهيم كنعان: الموازنة من دون رؤية اقتصادية وخطة إنقاذية

10 - فبراير - 2022
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

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اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، أنّ “الموازنة استثنائية وغير إصلاحية وغير انتاجية”، مشدداً على أنّ “الوضع لا يحتمل موازنة كلاسيكية”.

وقال كنعان في حديث لبرنامج “صار الوقت” على شاشة الـ”MTV”: “الموازنة من دون رؤية اقتصادية وخطة إنقاذية بينما الظرف لا يحتمل موازنة كلاسيكية”.

ولفت إلى أنّ “اقرار الموازنة يجب ان يتم ضمن خطة انقاذ وتعافٍ تقدّم رؤية اقتصادية واضحة”.

وشدد على أنّه “لا يجوز تمرير الدولار الجمركي وزيادة الضرائب بظلّ الانكماش الاقتصادي الكبير وغياب الإنتاج”.

وتساءل كنعان: “هل سألوا عن الناس قبل وضع الموازنة؟ وأين اعادة هيكلة المصارف واستعادة الودائع؟”.

وأوضح أنّ “لجنة المال نسفت الهدر ووضعت خريطة طريق للحلول لم يؤخذ بها قبل سنوات”، مشيراً إلى أنّ “لبنان مطالب بها اليوم من قبل المجتمع المدني”.

ورأى أنّ “المشكلة أن هناك حكومات لا تحترم القانون وقضاء لا يحاسب وإلاّ فكيف لم يبت ديوان المحاسبة حتى اليوم بمصير 27 مليار دولار لا نعلم كيف انفقت؟”.

وشدد على أنّ “الحكومة مطالبة قبل طرح الدولار الضريبي والدولار الجمركي أن تقول للمودع كيف سيستعيد أمواله وجنى عمره وأن تقدّم خطة وفق رؤية انقاذية لا مجرّد أرقام”.

وقال إنّ “مصرف لبنان مطالب برؤية واضحة يصارح بها اللبنانيين ويقول متى سنصل الى سعر صرف موحد فلا يجوز الاستمرار بأسعار صرف متعددة يدفع ثمنها المواطن”.

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