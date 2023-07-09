إبراهيم كنعان: تلاحقني الشائعات لأنني "كثير الحركة والمشاغبة"

أكد النائب ابراهيم كنعان انّ “التيار نشأ على مفهوم الحرية ومن دونها “منبطل نحنا نحنا” ومن يستغرب النقاشات الديموقراطية والتنوّع في الآراء داخل “تكتل لبنان القوي” غير معتاد على أحزاب تتضمن نقاشاً جدياً وصولاً الى وحدة الموقف في النهائية”.

ورداً على سؤال لماذا تلاحقه الشائعات أجاب كنعان في حديث مع الـ OTV : “ربما لأنني كثير الحركة والمشاغبة. فالنشاط المكثّف للنائب وعمله المتواصل رقابياً وتشريعياً وانمائياً والى جانب الناس، يضعه في الضوء، ويولّد حوله القيل والقال، وهذا ما يحصل معي”.

اما عن الرسالة التي يوجهها للنائب جبران باسيل فقال: اراه كل يوم، لذلك لن أتوجّه اليه عبر التلفزيون. فمسيرتنا طويلة وستستمر.

وتابع: “النظام التوافقي وبدعة الديموقراطية التوافقية تعطّل المحاسبة، وهناك مشكلة في النظام بحاجة للمعالجة”.

وعن النتيجة التي وصل اليها “اتفاق معراب” فأشار “ان هناك أخطاء كثيرة حصلت لست بوارد الغوص فيها الآن ولكن التجربة علّمتنا أن ما من اتفاق يستمرّ اذا ترك من دون تقييم وتطوير لاسيما انه حقق نقلة نوعية على مستوى الشراكة المسيحية – الإسلامية”.

وختم كنعان “لم أتنازل عن الحسابات المالية ولم نقم بتسوية عليها ومصرون على التدقيق الجنائي والرقابة البرلمانية ومحاسبة السياسة المالية والمصرفية والنقدية الخاطئة التي نبهنا منها وعملنا على كشفها واصلاحها”.