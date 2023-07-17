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إبراهيم كنعان: سنقر الصندوق السيادي للنفط والغاز ليكون جاهزاً قبل التنقيب في آب

منذ 54 دقيقة
النائب إبراهيم كنعان

النائب إبراهيم كنعان

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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لبحث وإقرار قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز في حضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: علي فياض، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، غازي زعيتر، أيوب حميد، الان عون، رازي الحاج، ميشال دويهي، وضاح الصادق، ملحم خلف، ياسين ياسين، غادة أيوب، حسن فضل الله، جهاد الصمد، راجي السعد، عدنان طرابلسي، جميل السيد، إبراهيم الموسوي، علي حسن خليل.

كما حضر رئيس مجلس إدارة هيئة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول.

وعقب الجلسة قال كنعان: “ناقشنا تقرير اللجنة الفرعية للصندوق السيادي وأكدنا على ما تضمن من التزام باستقلالية ادارته وشفافية حساباته واستثماراته الخارجية وسنعقد جلستين الخميس والاثنين لإقراره بشكل نهائي ورفعه للهيئة العامة ليكون جاهزاً قبل المباشرة بالتنقيب في منتصف شهر آب”.

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