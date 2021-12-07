الخميس 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 23 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إبراهيم كنعان: صوتنا مع تمديد العمل بالتدقيق الجنائي

7 - ديسمبر - 2021
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

A A A
طباعة المقال

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية التي انعقدت في قصر الاونيسكو الى أن “تكتل لبنان القوي سبق له وأن قدم اقتراحا حول التدقيق الجنائي لا تحده فترة زمنية لا سنة ولا اكثر ولا يربط عمل شركة ألفاريز ومارشال بأي مهلة، ويسمح بحصول التدقيق في أي وقت تجد فيه المرجعية الدستورية ضرورة لذلك في مصرف لبنان أو اي ادارة، لكنه لم يقر للاسف في حينه”.

وقال: “صوتنا اليوم مع تمديد العمل بالتدقيق الجنائي انسجاما مع مبدئنا، لكننا نعتبر انه طالما ان شركة الفاريز بدأت بعملها ضمن مهلة السنة التي سبق ونص عليها القانون، فالمهلة تستمر الى ان تنهي عملها بشكل كامل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    رازي الحاج
    نائب يكشف... حكومة تصريف الأعمال سترافق البلاد حتى أيلول!
    مجلس الوزراء
    هل يؤدي التكليف إلى تشكيل حكومة جديدة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن