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إبراهيم كنعان: كل نازح مخالف سيرحّل بعد ثلاثة أشهر من إعطائه فرصة

منذ ساعة واحدة
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

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انعقدت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المهجرين لدرس اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان واقتراح قانون تنظيم الإقامة الموقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان.

في هذا السياق، أكد كنعان بعد لجنة المال أن “انجزنا قانون تنظيم النازحين الداخلين غير شرعياً خلال ٣ اشهر وطرحنا فرض عقوبات ولا يحق للمخالفين تقديم طلب لجوء”.

وأشار إلى أن “يفترض طرح سلة تشريعات على طاولة جلسة تشريعية في اقرب فرصة لمعالجة الوجود السوري غير الشرعي الذي يؤثر على لبنان بكل المجالات”.

ولفت إلى ان “كل نازح مخالف سيرحّل بعد ثلاثة اشهر من إعطائه فرصة تسوية أوضاعه فلبنان ليس ارضاً سائبة”.

وشدد على أن “مسؤولية الحكومة امام الشعب تطبيق القوانين لاسيما في ملف النزوح لأنه لا يجوز التراخي في مسألة كيانية من هذا النوع”.

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