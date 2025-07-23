إبراهيم مراد: حزب الله لم يكن يومًا جزءًا من مشروع بناء الدولة

أعلن رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد أنّ ما كشفته التقارير الإعلامية بشأن “تمسّك ميليشيا حزب الله بسلاحها ورفضها أي مسار يعيد الشرعية إلى الدولة، يشكّل تهديدًا مباشرًا للنظام ومصير الكيان اللبناني بأكمله”.

ورأى مراد أنّ “حزب الله لم يكن يومًا جزءًا من مشروع بناء الدولة، بل رأس حربة في مشروع هدمها”، مشيرًا إلى أنّ تمسّكه بالسلاح وتفضيله المواجهة على إعادة الإعمار يؤكد أنّ لبنان، في نظره، مجرّد ورقة تفاوض في خدمة محور الممانعة، لا وطنًا مستقلًا.

واعتبر أنّ الإصرار على إبقاء السلاح خارج يد الدولة يشكّل انقلابًا على الدستور والمؤسسات، ويستدعي ردًا وطنيًا جامعًا، محذرًا من أنّ صمت الدولة إزاء هذا التهديد هو تفريط بالسيادة وتنازل عن الكيان.

وطالب مراد المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بتطبيق القرارين 1559 و1701 تحت الفصل السابع لحماية لبنان من “دويلة السلاح” وإنهاء هيمنة حزب الله العسكرية والسياسية.

كما دعا النواب السياديين في مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والمطالبة العلنية بتطبيق القرارين الدوليين من دون مواربة أو مساومة، مؤكدًا أنّ “لا مستقبل للبنان ما دام هناك من يضع البندقية في وجه الدولة”، وأنّ “السيادة الكاملة وحدها تنقذ الوطن، والسلاح الشرعي وحده يحمي اللبنانيين”.