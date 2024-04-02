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إتحاد المودعين: طابور خامس يحاول التشويش على تحرك ٤ نيسان ونحن له بالمرصاد

منذ ساعة واحدة
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 أعلن “إتحاد المودعين” في بيان، أنه “بعد الصدى الذي حصده تحرك ٤ نيسان بدعوة من اتحاد المودعين، يقوم بعض المغرضين بحملة تشويش على التحرك من خلال الزعم بوجود تحرك آخر في اليوم عينه وذلك لخلق طابور خامس وتفكيك الحراك وتضليل أهدافه”.

وأوضح الاتحاد أن “ما من فعلة ستقف بوجه وجع المودعين وغضبهم وتحركهم هذه المرة”، مؤكدا أن “تحرك ٤ نيسان باقٍ على موعده في الحادية عشرة صباحا أمام مصرف لبنان”، داعيا “مرة ثانية كل المودعين وكل المهتمين بالقضية إلى المشاركة الكثيفة لكي لا تذهب أموال المودعين هدرا، ولا يصبح حقهم باطلا”.

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