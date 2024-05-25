السبت 17 ذو القعدة 1445 ﻫ - 25 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إتحاد النقابات السياحية: اليوم هو الفتح والنصر والتحية الى الشهداء

منذ 12 دقيقة
A A A
طباعة المقال

اعتبر رئيس الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية علي طباجة، في بيان، ان “25 أيار 2000 هو يوم العزة والكرامة الوطنية، في هذا اليوم اشرقت شمس الحرية على لبنان بعدما اندحر جيش الاحتلال من ارضنا من دون قيد او شرط ، وإرادة التحرير كانت الأقوى من جبروت العدو لان قوة المقاومة والجيش والشعب كانت ردا صفع العدو الإسرائيلي ، واليوم ما تزال يد المقاومة على الزناد لمواجهة إسرائيل وعدوانها، اليوم هو يوم الفتح والنصر والتحية الى الشهداء الذين يجسدون ايقونة الصمود واهل المقاومة هم على خط المقاومة ثابتون”.

وقال: “25 أيار يوم سطع مجد الوطن عاليا وحلق بنجومه في سماء العالم، وكان اول بلد عربي لا يعقد اتفاقية صلح مع العدو، واليوم مدعوون لتحصين المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الجنوب الذي يرتكب المجازر بحق البشر وقضى على القطاع الزراعي والاقتصاد والسياحي ودمر المنازل واحرق المزروعات والأشجار لا سيما الزيتون والصنوبر في المنطقة الحدودية، اننا مطالبون للالتفاف خلف جيشنا ومقاومتنا للتصدي للعدوان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    العثور على المواطنَين المفقودَين عند شاطىء كفرعبيدا
    النائب قاسم هاشم
    هاشم: تحية لأبناء الجنوب الذين يدفعون الضريبة منذ 76 عاماً
    النائب حسن عز الدين
    حسن عز الدين: نحن الأقوى مع كل ما نملك من إمكانات

    الأكثر قراءة

    للواء أساف حمامي قائد لواء الجنوب في فرقة غزة
    غزة تحت النار
    فضيحة في إسرائيل.. كيف دفنوا اللواء آساف حمامي وقد أسرته كتائب القسام!؟
    بيني غانتس
    بالقوة أو بالترتيب.. غانتس يحدد تاريخ إعادة المستوطنين إلى منازلهم قرب لبنان!
    علم الاتحاد الأوروبي
    الاتحاد الأوروبي يعدل قواعد شنغن.. ماذا في التفاصيل؟