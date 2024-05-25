إتحاد النقابات السياحية: اليوم هو الفتح والنصر والتحية الى الشهداء

اعتبر رئيس الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية علي طباجة، في بيان، ان “25 أيار 2000 هو يوم العزة والكرامة الوطنية، في هذا اليوم اشرقت شمس الحرية على لبنان بعدما اندحر جيش الاحتلال من ارضنا من دون قيد او شرط ، وإرادة التحرير كانت الأقوى من جبروت العدو لان قوة المقاومة والجيش والشعب كانت ردا صفع العدو الإسرائيلي ، واليوم ما تزال يد المقاومة على الزناد لمواجهة إسرائيل وعدوانها، اليوم هو يوم الفتح والنصر والتحية الى الشهداء الذين يجسدون ايقونة الصمود واهل المقاومة هم على خط المقاومة ثابتون”.

وقال: “25 أيار يوم سطع مجد الوطن عاليا وحلق بنجومه في سماء العالم، وكان اول بلد عربي لا يعقد اتفاقية صلح مع العدو، واليوم مدعوون لتحصين المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الجنوب الذي يرتكب المجازر بحق البشر وقضى على القطاع الزراعي والاقتصاد والسياحي ودمر المنازل واحرق المزروعات والأشجار لا سيما الزيتون والصنوبر في المنطقة الحدودية، اننا مطالبون للالتفاف خلف جيشنا ومقاومتنا للتصدي للعدوان”.