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إتحاد النقابات السياحية: لعدم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في فصل الصيف

منذ 8 دقائق
المطاعم قي لبنان

المطاعم قي لبنان

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اعلن إتحاد النقابات السياحية في بيان، انه “على أثر تقديم نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب إقتراح قانون معجل مكرر لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية حتى 30 ايلول 2023، عقد إتحاد النقابات السياحية في لبنان إجتماعا طارئاً وإستثنائياً برئاسة رئيسه بيار الاشقر ومشاركة رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي ورئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي ورئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود ورئيس نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات محمد دقدوق، تم خلاله البحث في تداعيات تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية وإجرائها في فصل الصيف المقبل”.

واهاب الاتحاد، بعد نقاش مطول، “بالسلطات المعنية، لا سيما مجلس النواب عدم إجراء الإنتخابات البلدية في فصل الصيف”، مشيرا الى أن “الأجواء المشحونة التي ترافق هذه الإنتخابات، إن كان عند القيام بالحملات والمهرجانات أو عند إجرائها، في كل مدينة وقرية وبلدة لبنانية من شأنها ان ترتد سلباً على موسم السياحة في الصيف الذي نعول عليه كثيراً لإنقاذ القطاع السياحي ودعم الإقتصاد الوطني بعد ثلاث سنوات من الأزمات والإقفالات المتتالية”.

وشدد على “ضرورة إبعاد إجراء الإنتخابات على إختلافها بلدية وإختيارية كانت أم نيابية عن عطل الأعياد والمواسم السياحية التي يشتهر فيها لبنان، اذ أنه بعد الإنهيار الإقتصادي الذي أصاب لبنان، فإنه من المقدر للقطاع السياحي أن يلعب دورا متقدما في عملية الإنقاذ الإقتصادي وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض، لقدرته الفائقة على ضخ العملة الصعبة وبكميات كبيرة في السوق اللبنانية”.

وحذر من أن “تجاوز هذه الحقائق العلمية والموضوعية سيؤدي حتماً الى مزيد من التدهور والإنهيار الإقتصادي والى تدمير ممنهج لمؤسسات القطاع السياحي على إختلافها”.

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