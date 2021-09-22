إتحاد نقابات المخابز والافران يحمل مديرية النفط مسؤولية أزمة الرغيف

أعلن اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان ان الافران تعاني من نقص حاد في مادة المازوت التي باتت غير متوفرة، مما ادى الى تدني الانتاج لدى العديد من الافران والمخابز في مختلف المناطق اللبنانية.

واعتبر الاتحاد، في بيان، ان اصدار اسعار جديدة للمحروقات ولاسيما لمادة المازوت وهي غير متوفرة هو ضحك على الناس ونحن لن نقبل بهذا الضحك لاننا ننتج الخبز للشعب. وقال البيان: ايمانا منا استمرينا في السابق بشراء المازوت بالدولار الاميركي لتأمين لقمة العيش للناس والعباد. علما ان اصحاب الافران ليس لديهم القدرة على تأمين حاجاتهم بالدولار الاميركي لانهم يبيعون الخبز بالليرة.

ولفت الى أنه أبرز الفواتير الى وزارة الاقتصاد والتجارة التي اجرت الاسبوع الماضي اتصالات بوزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط لتأمين حاجة قطاع المخابز والافران والمطاحن من المازوت، وعلى الرغم من الوعود التي قطعت لم نحصل على اية كمية من المازوت الرسمي لغاية اليوم ونحن نحمل مديرية النفط مسؤولية ازمة الرغيف.

وأعلن الاتحاد ان ازمة خبز قد تحصل بسبب عدم تلبية مديرية النفط طلب تأمين المازوت للافران والمطاحن لتمكينها من الاستمرار في تأمين رغيف الخبز للمواطنين، مناشداً رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للتدخل الفوري لتأمين كمية 5, 5 ملايين ليتر من المازوت حاجة الافران والمطاحن لمدة شهر متواصل لانه لا يجوز التلاعب بهذا القطاع الغذائي الاساسي.