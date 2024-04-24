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إتحاد نقابات المصالح المستقلة أعلن تعليق الإضراب

منذ 51 دقيقة
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عقد المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، اجتماعا طارئاً في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيسه الدكتور بشارة الأسمر لبحث المطالب موضوع الاضراب الذي نفذه الاتحاد اعتبارا من تاريخ 19 نيسان ولغاية 25 منه.

وأشار الإتحاد في بيان الى أنه “بعد إبلاغ المجلس بنتيجة الاتصالات التي أجراها رئيس الاتحاد العمالي العام مع رئيس الحكومة ووزير العمل، لذلك فإن الاتحاد يقرر تعليق الإضراب في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة اعتبارا من تاريخ اليوم الواقع في 24 نيسان على أن يتم إبقاء الجلسات مفتوحة لاتخاذ الموقف المناسب”.

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