الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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إثر تعنيف الأطفال.. وزير الصحّة يُعلن سحب رخصة حضانة "الجديدة"

منذ 26 دقيقة
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، أنه “تقرر سحب رخصة الحضانة في الجديدة حيث تمّ تعنيف الأطفال وإقفالها نهائيًا”.

وأكد أن “هناك شركاء دوليين بهذا الملف، بالتعاون مع الوزارات المعنية والنقابات، والأزمات لا تُبرر أي تعرّض للأطفال والتعامل معهم بأي طريقة مخالفة لحمايتهم”.

وكان وزير الصحة قد دعا إلى اجتماع طارئ للجنة حماية الأحداث، مؤكدًا أن “فرق من الوزارة تقوم بجولات رقابية على الحضانات”.

الأبيض أضاف لـ “الحدث”: “يجب زيادة الزيارات المفاجأة إلى الحضانات، كما يجب خضوع جميع العاملين فيها للتدريب”، مؤكدًا أنّ الوزارة تتواصل مع أهل الأطفال المعنفين، و”سيتم إخضاع جميع الأطفال في الحضانة للفحص الطبي”.

وتابع: “صدمتني المعلمة التي صورت الفيديو أكثر من التي عنفت الأطفال”.

 

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