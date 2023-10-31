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إثر حرائق "الفوسفور الأبيض".. لبنان يشكو "إسرائيل" إلى مجلس الأمن

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2023 7:20 مساءً
الدفاع المدني اللبناني يحاول إطفاء النيران في الأحراش وبساتين الزيتون عند الحدود اللبنانية (الجزيرة - أرشيفية)

الدفاع المدني اللبناني يحاول إطفاء النيران في الأحراش وبساتين الزيتون عند الحدود اللبنانية (الجزيرة - أرشيفية)

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أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، أنه أوعز إلى بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة استخدام “إسرائيل” للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، وقيامها عمدًا بحرق الأحراج والغابات اللبنانيّة.

يشار إلى أنّ جيش العدو الإسرائيلي يستهدف بشكل متكرر الأحراج والغابات اللبنانية في القرى الجنوبية، بالقذائف الفوسفوريّة مما يتسبب بحرائق عدة تستمر أحيانًا لساعات.

وكان وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، قد أكد أمس، إحراق العدو الإسرائيلي أكثر من 40 ألف شجرة زيتون معمرة جنوبًا، باستخدامه قنابل الفوسفور الأبيض المحرم دوليًا.

وكشف الحاج حسن في تصريح له، أن الحكومة اللبنانية بصدد تقديم شكوى لمنظمة الأمم المتحدة اعتراضًا على وحشية العدو وانتهاكها القانون الدولي وسيادة لبنان.

وشدد الحاج حسن على أحقية الشعب اللبناني في الدفاع عن وطنه، الذي تُنتهك سيادته في كل دقيقة من قبل الطيران الحربي الصهيوني، الذي يحلّق باستمرار فوق أراض لبنانية مختلفة.

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