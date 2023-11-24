إثر لقاء الخطيب والراعي.. هل من قمة روحية مرتقبة؟!

كشفت معلومات لصحيفة “اللواء”، أن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب اقترح على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال زيارة قام بها على رأس وفد من المجلس إلى بكركي، عقد قمة روحية إسلامية- مسيحية، تعقد في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية، ونالت الدعوة موافقة البطريرك الراعي.

وكان الخطيب قد أكد عقب الزيارة، أنّ “ما يحصل في المنطقة يمسّ القيم الإنسانية التي تنتهك بأصرح ما يكون أمام العالم كله”.

ورأى أنّ الوحدة الوطنية في لبنان مطلوبة اليوم للحفاظ على البلد، ويجب أن تؤجّل الخلافات السياسية وألا تنعكس الإنقسامات على الوحدة الوطنية فنحن جميعًا في مركب واحد.

بدوره، أكّد الراعي أنّ “زيارة وفد من المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى عزيزة على قلبنا، وحرب غزة علّمتنا بكلّ أسف أنّ العالم لا تعنيه حاجة الإنسان، ففقدت الحياة البشرية كلّ قيمتها وكرامتها وقدسيّتها، وهذا ضدّ كلّ تعاليمنا السماويّة”، لافتًا إلى أنّ “الإنسان فقد قيمته في هذا العصر ونصلّي ليضع الله حدًّا لكلّ هذا الشرّ. فالحرب على غزة تجعلنا نفهم وندرك أنّ المقصود هو إطفاء القضية الفلسطينية والمطالبة بحقوقهم في دولة خاصة بهم ولكنّ هذه القضية لا تموت لأنّ الحقّ فوق كلّ شيء”.