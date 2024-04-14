إثر هجوم أوكراني.. مقتل 16 شخصاً في بلدة تسيطر عليها روسيا

أفاد مسؤول روسي يمثل منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا اليوم الأحد بارتفاع عدد القتلى إلى 16 جراء قصف الجيش الأوكراني لبلدة توكماك، التي تسيطر عليها قوات روسيا.

وقال يفجيني باليتسكي، أكبر مسؤول عينته موسكو في المنطقة، عبر تطبيق تيليجرام إن 20 شخصا أصيبوا في القصف مساء الجمعة، من بينهم 12 في حالة خطيرة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من رواية الأحداث. ولم يصدر تعليق من أوكرانيا على الهجمات المزعومة.

وزابوريجيا هي إحدى المناطق الأوكرانية الأربع التي احتلتها القوات الروسية جزئيا والتي تحركت موسكو لضمها بعد شن غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.