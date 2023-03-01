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إثر وفاة جريح.. الاشتباكات تتجدّد في مخيم عين الحلوة

منذ 38 دقيقة
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

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تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة حيث تسمع رشقات نار متفرقة، إثر شيوع خبر وفاة الجريح التابع لحركة فتح (محمود .ز) والذي نقل من جراء إصابته إلى مستشفى الراعي في صيدا للمعالجة، ولكنّه ما لبث أن فارق الحياة.

هذا وكان الوضع الأمني قد توتر مساء اليوم الأربعاء، في المخيم حيث شهد الشارع الفوقاني في حي الصفصاف اشتباكات بين مجموعة من الشبان محسوبة على حركة فتح وآخرين من مجموعات متشددة.

وفي التفاصيل، أن شابًا من منطقة البركسات أصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ وأثناء قيام مجموعة من الشبان بنقله إلى المستشفى ومرورهم بحي الصفصاف، جرى استفزاز وإشكال بينهم وبين مجموعة من الشبان من الصفصاف، تطور إلى اشتباك وتبادل لإطلاق النار.

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