إجتماعات للمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي.. وهذا ما بُحثَ

عقدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، استكمالا لسلسلة التحركات المطلبية للعام 2022 -2023، اجتماعات مناطقية في المحافظات، بحضور رئيستها نسرين شاهين وممثلي الهيئة الإدارية للجنة ومندوبين عن أساتذة متعاقدين ومستعان بهم في طرابلس والمنية.

وبعد النقاش وعرض آراء أساتذة البقاع الشمالي والغربي والناعمة والنبطية، شددوا على “وحدة الموقف وأن العبث بالعام الدراسي خيانة لن يغفرها أحد وبحقوق الاساتذة ولقمة عيشهم خيانة للانسان والتعليم والوطن”.

وجددوا المطالبة “بالقبض الشهري وحوافز 300 $ بالدولار عبر omt ورفض مضاعفة أجر الساعة ودولرتها على سعر 8000 والعقد الكامل عن الماضي والحالي وبدل النقل عن كل يوم عمل حضوري لا عن ثلاثة أيام فقط”.