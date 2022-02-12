السبت 11 رجب 1443 ﻫ - 12 فبراير 2022 |
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إجتماع طارئ لمجلس القضاء الأعلى.. إليكم التفاصيل

منذ 4 ساعات
القضاء

القضاء

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صدر عن مجلس القضاء الأعلى بيانٌ جاء فيه: “عقد مجلس القضاء ‏الأعلى نهار السبت الواقع فيه 12/2/2022 اجتماعاً طارئاً، مواكبةً منه ‏للأوضاع التي يعاني منها القضاة والمساعدون القضائيون، بالإضافة إلى ‏واقع حال قصور العدل في لبنان”.

وأضاف: “وبعدما جرى عرض ومناقشة ما توصلت إليه المساعي بشأن ‏معالجة هذه الأوضاع، تمّ التوافق مع وزير العدل على عقد اجتماع ‏مشترك بحضور رئيس صندوق تعاضد القضاة والرؤساء الأول ‏الاستئنافيين في المحافظات كافة والهيئات الاستشارية فيها لمناقشة هذه ‏الاوضاع، وذلك عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من نهار الثلاثاء الواقع ‏فيه 15/2/2022 في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، ‏على أن تُتخذ في ضوء ذلك، القرارات المناسبة للخطوات المقبلة”.‎

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