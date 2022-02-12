إجتماع طارئ لمجلس القضاء الأعلى.. إليكم التفاصيل

صدر عن مجلس القضاء الأعلى بيانٌ جاء فيه: “عقد مجلس القضاء الأعلى نهار السبت الواقع فيه 12/2/2022 اجتماعاً طارئاً، مواكبةً منه للأوضاع التي يعاني منها القضاة والمساعدون القضائيون، بالإضافة إلى واقع حال قصور العدل في لبنان”.
وأضاف: “وبعدما جرى عرض ومناقشة ما توصلت إليه المساعي بشأن معالجة هذه الأوضاع، تمّ التوافق مع وزير العدل على عقد اجتماع مشترك بحضور رئيس صندوق تعاضد القضاة والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات كافة والهيئات الاستشارية فيها لمناقشة هذه الاوضاع، وذلك عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من نهار الثلاثاء الواقع فيه 15/2/2022 في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، على أن تُتخذ في ضوء ذلك، القرارات المناسبة للخطوات المقبلة”.