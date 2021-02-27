إجتماع في وزارة الدفاع بحث في موازنات الأجهزة العسكرية والأمنية

عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعاً للبحث في موازنات الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك بحضوروزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ير افقه العميد عامر الميس، والعميد إلياس البيسري ممثلاً المديرالعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يرافقه المقدم وسيم منذر، والعميد سعيد فواز ممثلاً المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يرافقه العقيد المهندس عصام طقوش، كما شارك في إجتماع العميد فارس فارس والعميد يوسف الخوري حنا.

المجتمعون عرضوا لموازنات الأجهزة الأمنية والعسكرية وتم البحث بالمواد المتعلقة بها، وجرى الإتفاق على وضع عدد من الإقتراحات حول التعديلات في بعض المواد في موازنة العام 2021.







