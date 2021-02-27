الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إجتماع في وزارة الدفاع بحث في موازنات الأجهزة العسكرية والأمنية

27 - فبراير - 2021
جانب من الاجتماع في وزارة الدفاع

جانب من الاجتماع في وزارة الدفاع

A A A
طباعة المقال

عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعاً للبحث في موازنات الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك بحضوروزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ير افقه العميد عامر الميس، والعميد إلياس البيسري ممثلاً المديرالعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يرافقه المقدم وسيم منذر، والعميد سعيد فواز ممثلاً المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يرافقه العقيد المهندس عصام طقوش، كما شارك في إجتماع العميد فارس فارس والعميد يوسف الخوري حنا.
المجتمعون عرضوا لموازنات الأجهزة الأمنية والعسكرية وتم البحث بالمواد المتعلقة بها، وجرى الإتفاق على وضع عدد من الإقتراحات حول التعديلات في بعض المواد في موازنة العام 2021.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

النقيب ملحم خلف
فنج وخلف: إعادة هيئة إدارة الكوارث وتفعيلها ضرورة قصوى
السراي الحكومي
زيادة الإنتاج الوطني.. اجتماعان مهمّان في السراي
وزير الأشغال علي حمية
حميه أعطى توجيهاته بتفريغ السفن وإخراج البضائع من المرافئ

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الرئيس ميشال عون
عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
الامتحانات الرسمية - لبنان
توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
لماذا ليس عليك أن تتخلّص من قشرة الموز بعد اليوم؟