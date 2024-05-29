إجتماع للهيئات الإقتصادية.. والوزير شقير يؤكد على دعم هذه المشاريع

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة د. محمد أبو حيدر خصص لعرض الخدمات الالكترونية الجديدة لمديرية حماية المستهلك في الوزارة التي أطلقت مؤخراً. كما جرى البحث في آفاق التعاون بين الطرفين في ما خص مكننة مختلف الأعمال والخدمات التي توفرها الوزارة بهدف تسهيل أعمال المؤسسات والمواطنين في المعاملات التي تقع من ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة.

شقير

إفتتح الوزير شقير الاجتماع منوهاً بالنقلة النوعية التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة جراء الخدمات الالكترونية الجديدة التي أطلقت مؤخراً، وكذلك بالمبادرات التي يقوم بها أبو حيدر لمكننة أعمال الوزارة وتسخير كل جهوده وعلاقاته للدفع في هذا الإتجاه.

واعتبر شقير أن ما تم نعتبره إنطلاقة لإصلاح القطاع العام المنشود، مؤكداً دعم الهيئات الاقتصادية لهذه المشاريع الإصلاحية الواعدة، بما يؤدي إلى إعادة هيكلة القطاع العام وتطويره مكننة المعاملات ورفع إنتاجيته وتسهيل أمور المواطنين.

كما أكد على التعاون مع أبو حيدر لتحقيق هذه الأهداف.

أبوحيدر

أما أبو حيدر فقد أشاد بالتعاون مع الهيئات الإقتصادية ورئيسها محمد شقير على مختلف المستويات، داعياً إلى مزيد من التعاون من أجل استكمال مسيرة مكننة وزارة الاقتصاد والمعاملات التي تقوم بها.

وإذ أكد أبو حيدر أن مثل هكذا أعمال إصلاحية وتطويرية من شأنها إعادة ثقة المواطن بالقطاع العام وبالدولة اللبنانية، قال “أطمح أن تصبح وزارة الاقتصاد والتجارة مُمَكننة بالكامل وأن لا أوقع على أي معاملة في العام 2025”.

نقاش

بعد ذلك، قدم أبو حيدر عرضاً مفصلاً عن الخدمات الالكترونية التي تم اقرارها.

ثم دار حوار مطول بين أعضاء الهيئات الاقتصادية ورؤساء النقابات الاقتصادية المشاركة في الإجتماع حول كيفية التعامل مع الخدمات الجديدة.

كما جرى نقاش في متطلبات تسهيل الأعمال والمعاملات لا سيما موضوع ربط شهادات المنشأ الكترونياً ونتائج الفحوصات المخبرية وغير ذلك من إجراءات.

الحضور

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى شقير وأبو حيدر رئيس جمعية تجار بيروت أمين عام الهيئات الإقتصادية نقولا الشماس، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان رئيس نقابة أصحاب السوبر ماركت د. نبيل فهد، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر، نائب رئيس غرفة زحلة والبقاع منير التيني، رئيس جمعية تراخيص الامتياز يحيى قصعة، رئيس تجمع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين نيكولا أبو خاطر، رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، وأمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب، رئيسة جمعية السيدات القياديات مديحة رسلان، رئيس جمعية منظمي المعارض والمؤتمرات أيلي رزق، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس شبكة الشركات العائلية ريكاردو حصري، رئيس تجمع رجال الأعمال في طرابلس والشمال عمر الحلاب، رئيس نقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، رئيس تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط، رئيس نقابة المخابز والأفران في لبنان طوني سيف، نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم خالد نزهة وأمين سر نقابة أصحاب المواشي ماجد عيد.