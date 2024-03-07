إجتماع مرتقب للجنة الخماسية اليوم في السفارة القطرية

كشفت معلومات الـLBCI، عن أن سفراء اللجنة الخماسية سيجتمعون الخميس في السفارة القطرية، لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي، وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة.

اما معلومات الجديد فاشارت الى ان اجتماع سفراء اللجنة الخماسية عصرا في السفارة القطرية هادف لمناقشة مبادرة كتلة الاعتدال الوطني وتجديد التأكيد على وحدة الموقف والدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية.

اضافت: اجراء الاجتماع في السفارة القطرية جاء رداً على الكلام عن تغريد قطر خارج سرب الخماسية.

وقالت: يأتي توقيت اجتماع سفراء اللجنة الخماسية بعد زيارة الموفد الاميركي هوكشتاين تأكيدًا على ان الملف الرئاسي يتابع حصريا بالخماسية.