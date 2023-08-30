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إجتماع نيابي بحث في الاستحقاق الرئاسي... ماذا في التفاصيل؟

منذ 17 دقيقة
قاعة مجلس النواب

قاعة مجلس النواب

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أفاد بيان صادر عن مكتب النائب نبيل بدر بأن اجتماعًا عُقد اليوم في مكتب بدر في بيروت، ضم إلى وفد من نواب المعارضة ممثلا بالنواب: غسان حاصباني، مارك ضو، الياس حنكش، وضاح الصادق وميشال معوض، وفدا من نواب “تكتل اللقاء النيابي المستقل”، ممثلاً بالنواب: عماد الحوت، نعمت افرام، سجيع عطيه، أحمد الخير، محمد سليمان وجميل عبود.

وبحث المجتمعون في الاستحقاق الرئاسي والحوار الفرنسي وتشريع الضرورة وسبل إدارة الأزمة وأهمية المحاسبة، إضافة إلى تنسيق المواقف ومتابعة النقاش وتكثيف الاجتماعات.

وقرر الحاضرون إبقاء لقاءاتهم مفتوحة عبر لجنة قد تبصر النور قريباً “لمتابعة القضايا المهمة”.‏

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