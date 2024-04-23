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إجتماع وزاري وأمني وقضائي في السراي لبحث موضوع النازحين

منذ 32 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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يرأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إجتماعا وزاريا وأمنيا وقضائيا موسعا للبحث في موضوع النازحين السوريين في السراي يشارك فيه وزراء: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، العدل القاضي هنري خوري، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن العميد خالد حمود، مدير العمليات في الجيش العميد جان نهرا ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد يوسف المدور.

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