إجراءات الاقفال تابع... وزارة الاقتصاد تقفل مؤسسة تجارية في البترون

واصلت دورية من مديرية أمن الدولة في البترون ومندوبو وزارة الاقتصاد جولتهم في عدد من السوبرماركت والمحال التجارية في منطقة البترون لمراقبة الأسعار وضبط المخالفات. وأقفلت مؤسسة للبيع بالجملة والمفرق لعدم تحديد الأسعار على البضاعة المعروضة إلى حين وضع التسعيرة بشكل ظاهر وفقا للأصول.

ويأتي ذلك ضمن جهود تقوم بها وزارة الاقتصاد لمراقبة سير خفض الاسعار على جميع الاراضي اللبنانية في ظل استمرار الانخفاض الذي يشهده الدولار في السوق السوداء. وأقفلت الوزارة محال تجارية عدة في مختلف المناطق اللبنانية وكان آخرها في جزين والنبطية منذ بضعة أيام.

وفي هذا الاطار ، أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد أمين سلام بيانا جاء فيه : “بتوجيه وطلب من وزير الاقتصاد والتجارة، قام المدير العام للوزارة، يرافقه مراقبون من مديرية حماية المستهلك، وبمواكبة امنية من الامن العام، بجولة رقابية في محلات السوبرماركت في قضائي صيدا وصور . وتم تسطير محاضر ضبط تلاعب بالأسعار بحق المخالفين كما تم إقفال عدد من السوبرماركت بإشراف القضاء المختص”.