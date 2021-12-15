إجراءات جديدة في مطار رفيق الحريري.. تعرفوا إليها

أعلن المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن أنه “اعتباراً من اليوم 15/12/2021 بدأ تطبيق الإجراءات الجديدة المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت والمتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان، وفقاً للإرشادات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة، والتي جاءت في التعميم الذي صدر بتاريخ 6/12/2021 وحمل الرقم 51-2، بحيث يتوجب على جميع الركاب القادمين الى لبنان تعبئة الاستمارة على منصة وزارة الصحة قبل توجّههم الى لبنان، وهذا يسرّع في إنجاز فحوص PCR في المطار ونتائجها”.

وبالنسبة إلى استيفاء رسم 30 دولاراً ثمن الـPCR، أشار الحسن الى انه “يبدأ العمل به اعتباراً من 10/1/2022”.