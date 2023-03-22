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إجراءات جديدة لحماية المطار... إليكم التفاصيل

منذ 5 دقائق
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أهمية حماية المطار ومحيطه، مضيفاً: “ستُتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة وكلّفت البلديات باتخاذ التدابير اللازمة في ما يخص مربي الطيور في المحيط أمّا في ما يخصّ إطلاق النار فالقوى الأمنية ستقوم بدورها لقمع هذه الظاهرة”.

وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: “موضوع أمن المطار مهمّ بالنسبة إلينا ونتحمّل المسؤولية كي نؤمّن الأمان في البلد”.

وأضاف: “جاهزون لقمع مخالفات البناء ومنعها ولا يمكن لأحد أن يتذرّع بغطاء فلن يكون هناك أي غطاء سياسي أو أمني من أجل التعدّي على الأملاك العامة”.

ولفت مولوي إلى أنّ “أمان البلد مسؤولية مشتركة بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة والمواطنين من جهة أخرى ونمرّ بظروف حساسة وبالتّالي أي تفلّت أو طابور خامس قد يؤدي إلى نتيجة سيئة”، مشيراً إلى أنّ “ما يجري جرّاء تردي الوضع الاقتصادي لسنا سببه والحلّ يكون بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين السلطة التنفيذية”.

وتابع: “نعيد النظر في موضوع الحمايات وعرضنا للتقيد بمضمون كتاب ميقاتي لجهة سحب الآليات والعناصر الموضوعة خارج القانون بتصرّف بعض الشخصيات”.

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