إجراءات جديدة للمسافرين عبر الـ"ميدل إيست" إلى هذه الدول.. إليكم التفاصيل

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان أنه “عطفاً على القرارات الصادرة عن السلطات الاوروبية فيما يتعلق بتعديل إجراءات السفر بسبب جائحة كورونا، يهم شركة طيران الشرق الاوسط أن تعلن عن التعديلات التالية الى كل من:

▪️فرنسا: ابتداءً من 4 كانون الاول 2021 ، يتوجب على جميع المسافرين (الملقحين و غير الملقحين) : 12 سنة و ما فوق الزامية حيازة نتيجة فحص PCR أو Antigenic سلبية قبل 48 ساعة من المغادرة إلى فرنسا، مع إقرار بقبول إجراء فحص PCR آخر عند الوصول.

▪️قبرص: يتوجب على جميع المسافرين إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من المغادرة.

كما سيخضع جميع المسافرين الى فحص PCR أخر عند الوصول الى قبرص، ولن يتم استيفاء رسم الفحص من الركاب الملقحين في حين أن الركاب غير الملقحين سوف يدفعون ثمن فحص PCR الآخر في قبرص.

▪️اليونان: يتوجب على حاملي بطاقات الاقامة في الاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرة شنغن للسفر الى اليونان. (دول الاتحاد الأوروبي غير المشمولة ضمن دول شنغن هي: قبرص وبلغاريا وأيرلندا ورومانيا وكرواتيا).

إضافة الى حيازة جميع الركاب إحدى المستندات التالية:

– شهادة تطعيم Covid-19 تثبت التطعيم الكامل قبل 14 يوما من تاريخ الوصول.

أو نتيجة اختبار PCR سلبية قبل 72 ساعة من المغادرة أو اختبار Antigen 48 ساعة قبل الوصول.

أو إثبات أنه تم تشخيصهم ب كوفيد-19 وتعافوا خلال فترة تتراوح بين شهرين و8 أشهر قبل تاريخ الوصول.