إجراءات قانونية بحق مسبب الأضرار في مجرى نهر الليطاني

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أن “الفرق الفنية في المصلحة رصدت فجر اليوم السبت، استقدام المدعو ع.ع عواضة صاحب استراحة القلعة في بلدة صير الغربية، آلية جرافة جنزير 320 الى مجرى نهر الليطاني في منطقه صير الغربية، وبعد الكشف وإجراء مسح شامل لمجرى النهر في المنطقة من قبل الفرق الفنية والهندسية للمصلحة، تبين الآتي:

1- سلكت الجرافة وسط الطريق ودخلت من الناحية الجنوبية لاستراحة عواضة “منتزه القلعة” مخلفة أضرارا في طريق الاسفلت.

2- قامت الآلية بأشغال في مجرى النهر لمسافة 25 مترا مقابل منتزه القلعة.

3- تشكل الأشغال المذكورة، والتي تمت بعلم البلدية مخالفة لتعميم وزارة الداخلية المتضمن تكليف البلديات منع سحب الرمول واجراء اشغال تنظيف الا بعد موافقة مصلحة الليطاني وحضور مندوبيها.

4- تسببت الأعمال التي قام بها عواضة بحفر داخل النهر وتعميق مجراه لعمق يتراوح بين متر ونصف المتر ومترين، مما قد ينشأ عنه تحرك الكتل الصخرية في الجهة المقابلة وحدوث فجوات في مجرى النهر بعد تحريك الرمول، وقد يسبب خطرا على السلامة العامة. وبالتالي فإن المصلحة ستتخذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المعتدي والمتعهد”.