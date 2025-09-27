السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إجراءات قانونية حاسمة بحق كل من يعتدي على الثروة الحرجية

منذ 18 ثانية
وزارة الزراعة

وزارة الزراعة

A A A
طباعة المقال

شددت وزارة الزراعة في بيان مع اقتراب موسم الشتاء وبدء العمل بالتراخيص الخاصة بتشحيل وتفريد الأحراج، على التزامها الصارم بمراقبة الغابات ووقف التعديات، مؤكدة “أن أي مخالفة ستُواجَه بإجراءات قانونية حاسمة.

وقالت في البيان:
– إن تراخيص التشحيل وقطع الأشجار الحرجية والتفحيم والاستصلاح الزراعي تصدر حصراً عن وزارة الزراعة – مصلحة الأحراج في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.

– يبدأ العمل بتراخيص التشحيل والتفريد اعتباراً من 15 أيلول 2025 ولغاية 15 نيسان 2026، إلا إذا اقتضت الظروف تعديل هذه المواعيد.

– تقدم طلبات التراخيص في مراكز الأحراج والصيد التابعة للوزارة، مع وجوب أخذ رأي البلدية المعنية.

– إن نقل الأحطاب المرخّصة يستوجب الحصول على ترخيص نقل خاص يُمنح من مراكز الأحراج استناداً إلى رخصة التشحيل أو التفريد.

-إن أي مخالفة للقوانين المرعية تعرّض مرتكبها إلى محاضر ضبط وإحالة أمام القضاء المختص”..

ودعت الوزارة “البلديات والمواطنين إلى التعاون مع عناصرها في المراقبة والإبلاغ عن أي مخالفات حرجية ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”. وشكرت الجيش اللبناني والقوى الأمنية على جهودهم في ضبط المخالفات، ولا سيما عبر توقيف الآليات التي تنقل الأحطاب والتأكد من مطابقة حمولتها للنصوص القانونية المرعية.

وأكدت أن “حماية الأحراج هي مسؤولية وطنية مشتركة”، مشددة على ” أن الحفاظ على الثروة الحرجية يشكل أساساً لصون البيئة والتنوع البيولوجي ودعامةً للتنمية المستدامة في لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جبران باسيل
    باسيل: التيار الوطني الحر تيار السيادة والهوية… والبترون نموذج لبنان غير المقسّم
    رئيس الحكومة نواف سلام
    الروشة تشعل مواجهة سياسية وسلام يرفض التراجع
    النائب نعمة افرام
    افرام يشيد بالموقف الوطني للرئيس سلام

    الأكثر قراءة

    عناصر حزب الله يضيئون صخرة الروشة بصور حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
    من أعطى أمر التخاذل بحق نواف سلام في الروشة؟
    كبير مستشاري ترامب عن لبنان: هذا خطٌّ أحمر بالنسبة إلينا
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
    سلام يعتكف حتى توقيف المسؤولين عن “إنارة الروشة”!