أخبار لبنان

إجراءات “كورونا” تشمل النازحين.. ماذا يجري؟

أطلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية حملة لتطبيق الإجراءات الوقائية من مرض “كورونا” ورصد حالاته المحتملة في تجمّعات النازحين السوريين القائمة في المجتمعات المحلية.

 

المزيد من الأخبار

بالفيديو: برصاص سلاحهم المتفلت.. عناصر مليشيا حزب الله…

دعوات لبيع جزء من احتياطي الذهب اللبناني لإعادة هيكلة…

كوثرية السياد (قضاء الزهراني) شهدت أمس أول نماذج التطبيق العملي من خلال “أخذ أسماء جميع المواطنين والمقيمين الذين يسافرون إلى مناطق موبوءة وتعميم الإجراءات للحجر على جميع الموجودين في نطاق البلدة والطلب من الحالات المشكوك في حملها الفيروس إتمام إجراءات الحجر الصحي المنزلي واستمرار تأمين الغذاء لهم وتسيير دوريات دائمة للتأكد من الالتزام بالوقاية”، كما جاء في مراسلات منظمة الصحة والمفوضية للجمعيات الشريكة العاملة في نطاق دعم النازحين.

وبالتزامن، بدأت الجمعيات في البقاع بتحضير فرقها لمواجهة احتمالات تفشي “كورونا” في المخيمات في البقاع.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

جولة مفرقعات أمام مجلس النواب

أخبار لبنان

ثلاث إصابات جديدة بـ”كورونا” في لبنان ليصل العدد إلى سبعة

أخبار لبنان

بيان عن الجيش بخصوص الكمين المسلح في الهرمل

أخبار لبنان

بري: لو دُعيت إلى احتفال السفينة لما حضرت

أخبار لبنان

عودة فرانكلين القديم الى لبنان

أخبار لبنان

عون يتدخل لإبقاء القاضية عون