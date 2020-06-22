إجراءات لبلدية بليدا بعد تسجيل إصابة بكورونا في عيترون

أعلنت بلدية بليدا أن لجنة خلية الأزمة عقدت اجتماعا، إذ “بعد صدور نتيجة فحص ايجابية في بلدة عيترون تبين أن عددا من أبناء البلدة مخالطين لهذه الحالة”.

ولفتت الى أنه “تم اتخاذ الإجراءات التالية: تم تبليغ المخالطين بالحالة التزام الحجر المنزلي واتخاذ التدابير الوقائية. التأكيد على أبناء البلدة بضرورة التزام الضوابط والاجراءات الصحية وعدم التهاون والاستهتار حفاظا على سلامة أبناء بلدتنا جميعا. تم التواصل مع الجهات المعنية في القضاء لمتابعة اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لاحقا”.