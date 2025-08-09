السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
إجراءات مشدّدة.. واستنفار أمني!

منذ 47 دقيقة
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون على طريق المطار

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون على طريق المطار (رويترز)

نداء الوطن
أوضحت مصادر أمنية لـ “نداء الوطن”، أن حجم الاستنفار الأمني لا يزال مرتفعًا، إذ إن القرار واضح في حفظ حرية التظاهر والاعتراض، لكن من دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة. وأشارت إلى أن الإجراءات ما زالت مشددة خصوصًا في الأماكن الحساسة والتي تشكل خطوط تماس تاريخية أو مناطق ممكن أن يؤدي أي احتكاك إلى إشعال فتنة.

‎وأكدت على إبقاء الطرق مفتوحة وخصوصًا الرئيسية وطريق المطار، مشيرة إلى أن الوعي الداخلي هو أساسي وهناك تجاوب من المواطنين نظرًا لحجم المخاطر.

‎إلى ذلك، أشارت مصادر متابعة لـ “نداء الوطن” إلى أن يوم أمس شهد اتصالات مكثفة من أجل تطويق ذيول جلسة الحكومة الأخيرة، وسط تأكيد أن لا تراجع عن المقررات، في حين توحي أجواء بري بالتهدئة ومحاولة معالجة الأمور، وسط تشديد مستمر على حضور وزراء “الثنائي الشيعي” الجلسات الحكومية المقبلة.

