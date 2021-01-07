إجراءات وقائية داخل وزارة الإعلام وتكثيف حملات التوعية

أصدرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد قرارا حول التدابير الوقائية الواجب اتخاذها داخل الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية حول الفيروس، بناء على قرار الإغلاق العام الصادر في 5/1/2021 بناء على ضرورات المصلحة العامة، جاء فيه:

“المادة الأولى: تعتمد المناوبة بين العاملين في وزارة الإعلام لتأمين الدوام اليومي بما لا يتجاوز 25% وبما يضمن استمرار سير العمل.

المادة الثانية: يلتزم العاملون في الوزارة بأقصى تدابير السلامة العامة والتقيد بالإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة، لا سيما:

1- منع التجمعات في المكاتب وأرجاء العمل.

2- وضع الكمامة بشكل دائم.

3- إستعمال المعقمات اللازمة.

المادة الثالثة: يطلب من كل من الوكالة الوطنية للاعلام ومديرية الإذاعة اللبنانية ومديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية، تكثيف حملات التوعية حول فيروس كورونا، في أوقات الذروة، من خلال تقارير ومقابلات وإرشادات وأفلام موزعة سابقا وأخرى ستوزع لاحقا وغيرها من المواد الإعلامية حول الفيروس، مع تسليط الضوء على:

1- تطور حالات الإصابة بالفيروس ومخاطر العدوى.

2- إجراءات السلامة العامة وكيفية الحماية والوقاية اللازمة.

3- التدابير المعتمدة مع المسافرين والقادمين الى لبنان.

4- أهمية الحجر الإلزامي.

المادة الرابعة: يطلب تحديث وتيويم آخر المستجدات والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا على الصفحة الإلكترونية التابعة لموقع الوزارة: Corona.ministryinfo.gov.lb

وعلى الصفحة الإلكترونية التابعة للوكالة الوطنية للاعلام للتحقق من الأخبار الزائفة: Factchecklebanon.nna-leb.gov.lb، وعلى كل المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي التابعة للوزارة.

المادة الخامسة: يطلب من رؤساء الوحدات الإشراف على حسن تنفيذ هذا القرار كل في وحدته.

المادة السادسة: يعمل بهذا القرار ابتداء من صباح يوم الخميس 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الإثنين 1/2/2021 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.