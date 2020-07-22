إجراء فحوصات PCR لـ50 شخصا خالطوا مصابا في الهرمل

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قام فريق متخصص تابع لمستشفى “البتول” في بلدة الهرمل، بإشراف مدير المستشفى علي شاهين وبتكليف من وزارة الصحة العامة، بإجراء فحوص “PCR” لزهاء 50 شخصا ممن خالطوا المريض الذي ثبتت أصابته ب”كورونا” ومعظمهم من الأقارب والجيران.

وتولت فرق الصليب الأحمر اللبناني نقلهم إلى “حسينية المرح” وسط إجراءات خاصة، واطلع قائمقام الهرمل طلال قطايا على سير العمل، متمنيا من الجميع “الحجر المنزلي والتزام التباعد الاجتماعي ريثما تصدر النتائج”.

وافاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” ان بلدية الهرمل أكدت إغلاق المحال والمؤسسات التجارية والتزام المنازل لثلاثة أيام، وان شرطة البلدية جالت على المحال وأحياء البلدة، وشهدت سرايا الهرمل شللا في عمل الدوائر الرسمية واقتصر على إنجاز الأعمال الأساسية، وسجل إغلاق تام لمعظم المحال التجارية وخفت حركة السير بشكل ملحوظ والتزم معظم الأهالي عدم التحرك الا للضرورة.