إجراء فحوص لـ 80 مخالطا لحالة مصابة في ديرقانون رأس العين

أجرت وزارة الصحة العامة اليوم، بالتعاون مع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ورئاسة طبابة القضاء، فحوص pcr لزهاء 80 مواطنا مخالطا للحالة المصابة في بلدة ديرقانون رأس العين، بحيث توزع المخالطون في بلدات المنصوري، المالكية، قانا، حناوية، القليلة، الحنية، السماعية، باتولية، زبقين، البرج الشمالي، البازورية وعدد من أبناء بلدة ديرقانون رأس العين.

وجرت حملة الفحوص، في حضور رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، مدير وحدة إدارة الكوارث في الاتحاد مرتضى مهنا، رئيس بلدية دير قانون رأس العين أحمد مرتضى، فريق المستجيب الأول في البلدة وممثلين عن مكتب الصحة المركزي في “حركة أمل” وعناصر من فرق الدفاع المدني في “كشافة الرسالة الإسلامية”.

وتم أخذ العينات في مركز الحجر الصحي في البلدة من قبل فريق مكلف من وزارة الصحة العامة، وتولى الصليب الأحمر نقل العينات الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت، على أن تصدر النتائج مطلع الأسبوع المقبل. وطلب من جميع الأهل الذين خضعوا للفحوص ضرورة التزام الحجر المنزلي لحين صدور النتائج.