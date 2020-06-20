إجراء فحوص pcr لمخالطين في مخيم المية ومية

أجرى فريق من وزارة الصحة ومنظمة “أطباء بلا حدود”، بالتعاون مع قسم الصحة في وكالة “الاونروا” في لبنان، فحوص pcr في مخيم المية ومية، “وهي المرة الاولى الذي يدخل الى المخيم فريق طبي رسمي، بهدف أخذ عينات لمخالطين في إطار المسح الميداني الذي يتم اجراؤه لمنع تفشي الفيروس في المناطق اللبنانية، بما فيها المخيمات الفلسطينية”.

وقد واكب رئيس قسم الصحة في وكالة الاونروا في صيدا الدكتور وائل ميعاري، عملية إجراء الفحوص التي جرت بالقرب من عيادة الاونروا الصحية في المخيم، مشيدا ب”التعاون الوثيق بين وزارة الصحة ومنظمة أطباء بلا حدود والاونروا من أجل حماية ابناء الشعب الفلسطيني والمخيمات من انتشار أي وباء”، مشيرا الى انه “جرى أخذ 100 عينة من أبناء المخيم”.

يذكر أنها المرة الثانية التي يدخل فيها فريق طبي لبناني رسمي الى أحد المخيمات في منطقة صيدا، اذ سبق وأجرى فريق طبي من مستشفى صيدا الحكومي فحوصات في مخيم عين الحلوة، ثم في عيادة الاونروا في صيدا كثمرة تعاون وتنسيق بين وزارة الصحة والمستشفى الحكومي وقسم الصحة الاونروا.

وقبل يومين اعلن قسم الصحة في وكالة “الاونروا” الاستنفار العام من اجل مواكبة الحالة الصحية للفلسطيني المقيم في ​مدينة صيدا والذي تبين انه مصاب بفيروس “كورونا” بعدما تأكد ان إبنته قامت بزيارة ​مخيم عين الحلوة منذ ايام وخالطت عددا من اقاربها، وقد أخذت منها عينات لفحوصات “كورونا” مع ولديها،