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إحالة القاضية عون إلى التفتيش القضائي؟

20 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2021 1:22 مساءً
القاضية غادة عون

القاضية غادة عون

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كشفت معلومات صحفية عن أن مجلس القضاء الأعلى سيتخذ قراراً حاسماً على ضوء ما قالته القاضية غادة عون. وأشارت المعلومات إلى الاتجاه لإحالة القاضية غادة عون إلى التفتيش القضائي.

ومثلت القاضية عون أمام المجلس القضاء الأعلى صباح اليوم حيث احتشد عدد من مناصري “التيار الوطنيّ الحرّ” تأييداً لتحركاتها ورفعوا شعارات مؤيدة.
وجرّ التيار الوطني الحرّ قضية القاضية غادة عون ومدعي عام التمييز غسان عويدات إلى حيث يريد. مهّد كل شيء، وقام بما يلزم في السياسة والإعلام والمواقف، لجعلها قضيةً “تُحلّ” في الشارع.
وفي الشارع لا حلول، بل اشتباك سياسي وطائفي وانقسام وتجمّعات “جماهير” غاضبة مسلّحة بالعصيّ.
وهذا ما حصل تماماً اليوم أمام قصر العدل في بيروت، حيث بدّل كل من جمهوري التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل اسميهما. خلعا اللونين البرتقالي والأزرق، وانتحلا صفة “أنصار القاضية عون” و”أنصار القاضي عويدات”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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