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إحالة قرار نقل ملف انفجار المرفأ من يد صوان الى قلم مكتبه ووزيرة العدل

18 - فبراير - 2021
وزارة العدل

وزارة العدل

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أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قرار ​محكمة التمييز​ – الغرفة السادسة الجزائية المتعلق بنقل ملف ​انفجار مرفأ بيروت​ من يد المحقق العدلي ​القاضي فادي صوان​ الى محقق عدلي آخر يعين وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 360 أ.م.ج الى قلم مكتب صوان، وذلك بعد صدور القرار في حضور القاضي الخوري ممثلا ​النيابة العامة التمييزية​.

وبالتزامنمع ذلك، أحال الخوري القرار عينه الى وزيرة العدل في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​.

يشار الى أنه في حال وصول التبليغ الى صوان، ترفع يده تلقائيا عن متابعة النظر بالدعوى.

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