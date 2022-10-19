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إحالة ملف مسلخ اللحوم الملاصق لمكب النفايات إلى القضاء

منذ 37 دقيقة
القضاء

القضاء

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انتقلت بتاريخ 4/10/2022 قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار الى مكب النفايات القديم في طرابلس والى معمل الفرز والمطمر الجديد، وذلك في معرض تحقيق مفتوح أمامها بشكوى جزائية سبق أن ادعت فيها النيابة العامة بجرائم بيئية متعلقة بالمكب القديم ومعمل الفرز. وقد تبيّن بعد المعاينة إنشاء مسلخ جديد للحوم ملاصق لمكب النفايات القديم، ما يشكل خطرا على السلامة البيئية والصحية للمواطنين وضرراً كبيراً بما قد ينتج عن وجوده في هذا المكان من أمراض وتلوث غذائي وصحي.

وبناء عليه، تم تنظيم محضر بالواقع وتقرر إحالته الى النائب العام البيئي في طرابلس القاضي غسان باسيل لإتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.

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