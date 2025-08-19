الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
عربي

إحباط عملية تهريب صواريخ "غراد" من سوريا إلى لبنان‎

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2025 5:32 مساءً
عناصر من قوى الأمن الداخلي عند نقطة تفتيش تعمل على ضبط الأمن في محافظة السويداء، سوريا، 20 يوليو/تموز 2025. رويترز

عناصر من قوى الأمن الداخلي عند نقطة تفتيش تعمل على ضبط الأمن في محافظة السويداء، سوريا، 20 يوليو/تموز 2025. رويترز

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن ضبط شاحنة محمّلة بصواريخ غراد كانت متجهة إلى لبنان، وذلك خلال كمين محكم نُفّذ قرب الحدود اللبنانية. وأوضحت الوزارة أنّ القوى الأمنية في حمص صادرت المضبوطات، وتم تنظيم الضبط اللازم أصولاً.‎

منذ سنين، ينشر الجيش اللبناني “أفواج الحدود البرّيّة” على طول الشّريطين الشّماليّ والشّرقيّ، وهو انتشارٌ بُنِي تدريجيًّا مع دعمٍ تقنيٍّ ولوجستي كثيف من شركاء أوروبيين، خصوصًا بريطانيا التي مولت مشروع أبراج مراقبة وكاميرات واتصالات، وصولًا إلى الحديث اليوم عن نقل التجربة إلى الجنوب أيضًا.

لا يخفى على أحدٍ أنّ تهريب السّلع والوقود والمواشي والدّواء -ثمّ المخدّرات والسّلاح- حول الشريط الحدوديّ إلى اقتصاد قائم بذاته، له مقاولو نقل، وحماة، ووكلاء، و”مصارف ظل”. تقديرات غربيّة تشير إلى وجود أكثر من 130 معبرًا غير شرعيّ على طول الحدود، من بينها العشرات في البقاع الشّماليّ حيث النفوذ التاريخي لحزب الله. لا يهم الرقم الدّقيق بقدر ما تهم دلالته: إنّه ليس “تسرّبًا” بل “نظام”. ومع أن انهيار النظام السوري السّابق، أطلق حملات ملاحقة ضد خلايا “كبتاغون” وشبكات سلاح على الطّرفين، فإن الشبكات لا تموت بسهولة؛ بل تتكيف مع الميدان الجديد.

