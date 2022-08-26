إحباط عملية تهريب مخدرات من لبنان الى سوريا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان التالي: ‏

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتوقيـف ‏أفرادها.‏

‏ بنتيجة المتابعة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد شبكة تقوم بالتحضير لعملية تهريب مخدّرات من لبنان إلى سوريا، وتضم كل من ‏السوريين:‏

‏- ع. ع. (من مواليد عام ١٩٩٤) الرأس المدبّر للشبكة.‏

‏- ب. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٤)‏

‏- م. م. (من مواليد عام ۱۹۸٩)‏

‏ بتاريخ ١-٨-٢٠٢٢، تمكّنت دوريات الشّعبة من إحباط عملية تهريب المخدّرات إلى سوريا، موضّبة ومخبّأة داخل عدد من مكبّرات ‏صوت وهي عبارة عن:‏

‏- /٢/ كلغ من مادة حشيشة الكيف.‏

‏ – /٢٩٨/ غ. من الحبوب المخدّرة “كبتاغون”.‏

‏ بتاريخ 18-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفت القوّة الخاصّة في الشّعبة، بالتزامن، جميع أفراد الشّبكة في محلّة برج حمود.‏

بتفتيش المنزل حيث يقيمون، عُثِرَ على كميّة من حشيشة الكيف زِنتها /٨٠٠/ غ، وكميّة من حبوب الكبتاغون زِنتها /١٤٠/ غ.‏

‏ بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وأنهم كانوا يحضّرون لعملية تهريب أخرى للمخدّرات إلى سوريا عبر البر.‏

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.‏