إحباط عملية تهريب مخدرات من مطار بيروت

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي في بيان انه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب المخدّرات وبتاريخ 13-6-2024، تمكّنت عناصر فصيلة تفتيشات المطار في سريّة مطار قوى الأمن الداخلي من إحباط عملية تهريب كميّة /6,416/ كلغ قائم من مادة حشيشة الكيف إلى إحدى الدول العربية.

واضافت ان كمية الحشيش كانت مخبأة داخل حقيبة الشحن الخاصة بمسافرة، وتدعى ف. م. (مواليد عام 1998، مصرية).

وجرى استماعها، وأودعت مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، للتّوسّع بالتّحقيق معها، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.