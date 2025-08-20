الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
إحباط عملية تهريب 40 ألف دولار مزيّف في المطار!

منذ 7 دقائق
مطار بيروت- ارشيف

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، انه “بتاريخ 19-08-2025، تمكّن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب مبلغ /40000/ دولار أميركي مزيّف جرى ضبطه مخبّأ في داخل بطانة سروال قصير يرتديه أحد المسافرين، أثناء محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى مصر برفقة آخر، وهما المصريَّين م. ص. (مواليد عام 1985)، م. م. (مواليد عام 1984)”.

وأضافت المديرية في بلاغ: “بالتحقيق معهما من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترف الأول أنه حضر إلى لبنان لاسترداد أموال من مواطن لبناني يعمل معه في التجارة، حيث أقدم الأخير على إرسال المبلغ له مع شخص مجهول إلى الفندق، لم يقم بفحصه ولم يعلم أنه مزيّف. فيما أنكر الثاني علاقته بعملية تهريب الأموال، وأنه موجود في لبنان بهدف تأسيس عمل تجاري”.

وتابعت: “أودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

